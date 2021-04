Questa foto di Maria Elena Boschi? Occhio al dettaglio, vergogna contro la renziana: "Ma davvero?" | Guarda (Di lunedì 5 aprile 2021) I soliti noti del web, gli haters, i leoni da tastiera. Insomma quelli che hanno ben poco da fare. In questo caso si scatenano contro Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva e soprattutto innamoratissima di Giulio Berruti, tanto da aver recentemente confidato a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5, di volere un bimbo col suo uomo. Ma tant'è. A scatenare la gazzarra contro l'ex ministro è una foto pubblicata dalla Boschi in persona sul suo profilo Instagram. Eccola, dunque, sorridente in un primissimo piano insieme a Berruti, "nascosto" da un paio di occhiali da sole. foto postata nel giorno di Pasqua, che la deputata ha trascorso insieme al suo fidanzata. E l'immagine, come detto, ha armato i soliti fessi, scatenati: "Ma che ti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) I soliti noti del web, gli haters, i leoni da tastiera. Insomma quelli che hanno ben poco da fare. In questo caso si scatenano, deputata di Italia Viva e soprattutto innamoratissima di Giulio Berruti, tanto da aver recentemente confidato a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5, di volere un bimbo col suo uomo. Ma tant'è. A scatenare la gazzarral'ex ministro è unapubblicata dallain persona sul suo profilo Instagram. Eccola, dunque, sorridente in un primissimo piano insieme a Berruti, "nascosto" da un paio di occhiali da sole.postata nel giorno di Pasqua, che la deputata ha trascorso insieme al suo fidanzata. E l'immagine, come detto, ha armato i soliti fessi, scatenati: "Ma che ti ...

