Questa Anna Falchi? Addio: lo strepitoso nuovo look, irriconoscibile. Prima il panico, poi la sorpresa | Guarda (Di lunedì 5 aprile 2021) Fermi tutti, è tempo di rivoluzione. Almeno per Anna Falchi, che rivoluziona - letteralmente - il suo look. Da anni siamo abituati a vedere la meravigliosa showgirl, 48 anni, con una lunga e sbarazzina chioma bionda. Già, la Falchi, tifosissima della Lazio, è "una bionda per eccellenza". O meglio, lo era. Già, perché la rivoluzione è andata in scena su Instagram, laddove la Falchi si è mostrata con il suo nuovo, e sorprendente, look. Per lei ecco un taglio cortissimo e soprattutto un nuovo colore: Addio al biondo, i capelli ora sono castani. La showgirl ha chiesto a tutti i suoi fan di dire che cosa ne pensassero, insomma di dare il loro parere sulla scelta stilistica. Risultato? Promossa a pieni voti.

