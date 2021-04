Quando la tv fa arrabbiare molti telespettatori: da Avanti Un Altro a Striscia la Notizia, passando per Amici di Maria De Filippi (Di lunedì 5 aprile 2021) Un insieme di episodi visti in tv negli ultimi giorni, andati in onda uno dopo l’Altro, ha generato centinaia e centinaia di commenti negativi ed ha riacceso un tema importante che spesso divide i telespettatori: Quando una battuta può essere considerata divertente e Quando invece diventa offensiva per le persone o per una parte di esse? Valeria Fabrizi pronuncia la N word su Rai 1 Domenica 28, nel pomeriggio, su Rai 1 è andato in onda il programma Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, che ha ospitato l’attrice Valeria Fabrizi. Quest’ultima, guardando un vecchio scatto in bianco e nero riproposto sullo schermo, ha replicato alla conduttrice che definiva la foto “bellissima” Bellissima no. Sembro una neg*a… una ragazza di colore La conversazione è continuata normalmente, come nulla ... Leggi su trendit (Di lunedì 5 aprile 2021) Un insieme di episodi visti in tv negli ultimi giorni, andati in onda uno dopo l’, ha generato centinaia e centinaia di commenti negativi ed ha riacceso un tema importante che spesso divide iuna battuta può essere considerata divertente einvece diventa offensiva per le persone o per una parte di esse? Valeria Fabrizi pronuncia la N word su Rai 1 Domenica 28, nel pomeriggio, su Rai 1 è andato in onda il programma Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, che ha ospitato l’attrice Valeria Fabrizi. Quest’ultima, guardando un vecchio scatto in bianco e nero riproposto sullo schermo, ha replicato alla conduttrice che definiva la foto “bellissima” Bellissima no. Sembro una neg*a… una ragazza di colore La conversazione è continuata normalmente, come nulla ...

