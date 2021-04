"Qualcuno capirà". Fabrizio Corona, il punto di non ritorno: il terrificante messaggio dal carcere di Monza: la fa finita? (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuovo capitolo nel calvario di Fabrizio Corona, una Via Crucis umana, giudiziaria e sanitaria. Nel giorno di Pasqua, sul profilo Instagram dell'ex re dei Paparazzi viene pubblicato un pensiero dai contorni inquietanti: "Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per Qualcuno, servirà, e Qualcuno capirà". Un post che conferma come la sua situazione sia gravissima. Corona è stato arrestato nuovamente qualche settimana fa. Quando gli agenti, con gran dispiegamento di forze, sono andati a prelevarlo a casa, il 47enne ex compagno di Nina Moric e Belen Rodriguez è esploso in gesti di autolesionismo, calci e pugni ai vetri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Nuovo capitolo nel calvario di, una Via Crucis umana, giudiziaria e sanitaria. Nel giorno di Pasqua, sul profilo Instagram dell'ex re dei Paparazzi viene pubblicato un pensiero dai contorni inquietanti: "Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per, servirà, e". Un post che conferma come la sua situazione sia gravissima.è stato arrestato nuovamente qualche settimana fa. Quando gli agenti, con gran dispiegamento di forze, sono andati a prelevarlo a casa, il 47enne ex compagno di Nina Moric e Belen Rodriguez è esploso in gesti di autolesionismo, calci e pugni ai vetri ...

Advertising

facio75 : Goggia, Luna Rossa, ed oggi Sinner. Qualcuno deve fare qualcosa, sul serio la magia non esiste quindi è il caso di… - CesareCe : Magari qualcuno dopo questo capirà che una finale Sinner -Hurkacz solo perché mancavano i migliori e qualcuno ha… - annatomasi1 : @UAreTheLoveOfMy Nn fa una piega.. Ma ci sarà sempre qualcuno che nn capirà. - kthlub : RT @EMOJJJK: e quando theo capirà che non basta dire 'sono minorenne' per denunciare qualcuno poi cosa - namluvbot : e quando theo capirà che non basta dire 'sono minorenne' per denunciare qualcuno poi cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno capirà Fabrizio Corona, paura suicidio. Su Instagram scrive: 'Pronto a sacrificare la vita' Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà' È il post a corredo di una foto di Fabrizio Corona, a torso nudo, apparso poche ore fa, sul suo profilo ufficiale Instagram, gestito dai suoi ...

Massimo Cantini Parrini: "Sono io che tiro i fili" Low profile o dal suo abito si capirà che è un costumista? "L'eccesso mai! No, no. No. Rimarrò ... Dimentico qualcuno? "Una persona importante: Cristina Giorgetti, la mia professoressa di Storia del ...

Vaccini Covid ai fragili in Lombardia: come si fa a capire se si è "particolarmente vulnerabili" MilanoToday.it Servirà per, servirà, e' È il post a corredo di una foto di Fabrizio Corona, a torso nudo, apparso poche ore fa, sul suo profilo ufficiale Instagram, gestito dai suoi ...Low profile o dal suo abito siche è un costumista? "L'eccesso mai! No, no. No. Rimarrò ... Dimentico? "Una persona importante: Cristina Giorgetti, la mia professoressa di Storia del ...