Putin firma la legge che gli consentirà di rimanere presidente fino al 2036

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ilrusso Vladimirhato lache gli consente di presentarsi nuovamente alle elezioni per altri due mandati. Lo riporta l’agenzia Tass. La, varata dopo gli emendamenti alla Costituzione confermati con il referendum del 2020, stabilisce un limite ai mandati presidenziali, ma si applica anche alin carica, senza tenere conto dei mandati già espletati. In questo modo,potrebbein caricaal. La, modificata con il referendum costituzionale, vieta a unrusso diin carica per più di due mandati. Tuttavia questo non si applica a chiunque abbia ricoperto la presidenza prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Putin firma

Pertanto il presidente Vladimir Putin e l'ex presidente Dmitry Medvedev possono candidarsi alla presidenza per altre due volte.