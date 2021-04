Putin firma la legge che gli consente di rimanere presidente fino al 2036

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Vox populi, vox. Ilrusso hato oggi lache gli consentirà di candidarsi alla guida del Paese per altri due mandati. Non si tratta di un colpo di mano da parte dell’attuale numero 1 del Cremlino, ma dell’epilogo della modifica della Costituzione approvata lo scorso anno – con una serie di emendamenti – che hanno ottenuto il via libera da parte dei cittadini attraverso il referendum. Adesso, qualora decidesse di presentarsi alle prossime due tornate elettorali, potrebbein caricaalla veneranda età di 83 anni.laperdella RussiaalTassAdesso tutto dipenderà dalla sua volontà di ...