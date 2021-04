Può il conflitto in Donbass portare alla Terza Guerra Mondiale? (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Può il futuro del mondo moderno essere legato agli avvenimenti in un bacino carbonifero nella periferia sud orientale d’Europa? Uno scenario che, se pur immaginario, non si discosta poi molto dalla realtà. Nella zona è in corso un conflitto cominciato nel 2014 con il golpe denominato “Euromaidan”, sostenuto dagli Stati Uniti per sostituire un governo filorusso con uno filoccidentale. La reazione della popolazione russofona nella parte est del paese porta alla riunificazione della Crimea con la Russia ed alla nascita di due repubbliche separatiste a Donetsk e Lugansk, due dei principali centri abitati del Donbass. Nel Donbass una Guerra a bassa intensità Dopo mesi di combattimenti ed oltre 13mila morti, le ostilità si chiudono con la firma del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr – Può il futuro del mondo moderno essere legato agli avvenimenti in un bacino carbonifero nella periferia sud orientale d’Europa? Uno scenario che, se pur immaginario, non si discosta poi molto drealtà. Nella zona è in corso uncominciato nel 2014 con il golpe denominato “Euromaidan”, sostenuto dagli Stati Uniti per sostituire un governo filorusso con uno filoccidentale. La reazione della popolazione russofona nella parte est del paese portariunificazione della Crimea con la Russia ednascita di due repubbliche separatiste a Donetsk e Lugansk, due dei principali centri abitati del. Nelunaa bassa intensità Dopo mesi di combattimenti ed oltre 13mila morti, le ostilità si chiudono con la firma del ...

