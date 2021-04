Psoriasi | depressione ed ansia | quale legame esiste?

(Di lunedì 5 aprile 2021) La pelle è lo specchio dell’anima, si dice. Ed allora, quando la pelle soffre, è evidente che possa esserci un impatto anche sulla psiche. Nel caso della, malattia che colpisce circa due milioni e mezzo di persone in Italia con segni e sintomi estremamente variabili, ciò che più conta comunque è non “nascondersi” e tenersi in contatto con il medico, anche sfruttando la moderne tecnologie di connessione. È il messaggio che viene dall’iniziativa PsoPoint, piattaforma digitale che aiuta i pazienti affetti daa mantenere attivo il dialogo con lo specialista. Nei prossimi mesi sono previsti appuntamenti “virtuali” prenotabili attraverso il sito http://www.impattoinvisibile.it i cittadini italiani interessati avranno l’opportunità di entrare in contatto da remoto con i dermatologi associati ad ADOI e SIDeMaST. Il dermatologo, attraverso una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Psoriasi depressione

DiLei

advertisement, ansia, stress sono il "lato invisibile" dellaMalattia dermatologica cronica che si manifesta con chiazze sulla pelle e a cui, in alcuni casi, si associa un ...... più della metà delle persone affette daconvive con altre malattie, come il diabete, l'artrite psoriasica, alcune patologie cardiache e la. Non esiste una cura per la, ...La forma moderata-severa della psoriasi è estesa a buona parte del corpo e interessa circa il 10% delle oltre 2,5 milioni di persone che in Italia convivono con questa patologia. Nonostante la prevale ...