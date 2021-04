Psg, Di Maria dopo il furto subito: “Importante che la mia famiglia stia bene. Amo tutto di Parigi” (Di lunedì 5 aprile 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Angel Di Maria, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘BeIN Sports’, ha voluto tranquillizzare tutti dopo il furto subito nelle scorse settimane: “Mia moglie sta migliorando, è stata un po’ dolorante per qualche giorno, ma è normale. Non è facile riprendersi da una cosa del genere. Io però sono felice qui, la cosa più Importante è che la mia famiglia si senta bene. Amo tutto di Parigi. La città è incredibile, ovunque tu guardi resta bellissima. L’ho sentito già nel momento in cui sono arrivato, da come mi salutavano le persone… Il mio sogno è vincere la Champions League con il Paris Saint Germain”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Angel Di, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘BeIN Sports’, ha voluto tranquillizzare tuttiilnelle scorse settimane: “Mia moglie sta migliorando, è stata un po’ dolorante per qualche giorno, ma è normale. Non è facile riprendersi da una cosa del genere. Io però sono felice qui, la cosa piùè che la miasi senta. Amodi. La città è incredibile, ovunque tu guardi resta bellissima. L’ho sentito già nel momento in cui sono arrivato, da come mi salutavano le persone… Il mio sogno è vincere la Champions League con il Paris Saint Germain”. SportFace.

Advertising

_Introducing_me : RT @sportface2016: #Ligue1 | #Psg, le parole di Angel #DiMaria dopo il furto subito - sportface2016 : #Ligue1 | #Psg, le parole di Angel #DiMaria dopo il furto subito - lockon_cc07 : RT @Fantacalcio: Psg, Di Maria chiama Messi: 'Un sogno giocarci insieme' - lockon_cc07 : RT @MailSport: Angel Di Maria makes ANOTHER attempt to lure Lionel Messi to PSG - Paroladeltifoso : Di Maria: “Messi compagno di squadra al PSG? Ecco cosa vi dico” -