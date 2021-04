Psg, altra tegola: pure Florenzi positivo al Covid e niente Champions (Di lunedì 5 aprile 2021) Il rientro dagli impegni nazionali dell'Italia porta un nuovo positivo al Covid-19. Si tratta di Alessandro Florenzi che, come annunciato dal Psg, è adesso in isolamento e lo era già da qualche giorno in via precauzionale. Si tratta del settimo azzurro positivo al coronavirus dopo gli impegni con la Nazionale per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Dopo Bonucci e Verratti, è toccato anche all'esterno ex Roma.Psg: Florenzi positivo al Covidcaption id="attachment 1112735" align="alignnone" width="652" Florenzi, getty images/caption"Dopo l'ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi è confermato positivo. Egli rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Il rientro dagli impegni nazionali dell'Italia porta un nuovoal-19. Si tratta di Alessandroche, come annunciato dal Psg, è adesso in isolamento e lo era già da qualche giorno in via precauzionale. Si tratta del settimo azzurroal coronavirus dopo gli impegni con la Nazionale per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Dopo Bonucci e Verratti, è toccato anche all'esterno ex Roma.Psg:alcaption id="attachment 1112735" align="alignnone" width="652", getty images/caption"Dopo l'ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandroè confermato. Egli rispetterà quindi l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il ...

