PSG, Alessandro Florenzi positivo al Covid: altro caso del focolaio Italia (Di lunedì 5 aprile 2021) E dopo alcuni giorni di test negativi è arrivata la notizia della positività di Alessandro Florenzi al Covid-19. Il terzino ex Roma, reduce dagli impegni con la Nazionale per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è stato messo in isolamento dal club parigino e dovrà dunque rispettare il protocollo prima di riprendere l’attività una volta guarito. Salterà l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 7 aprile contro il Bayern Monaco. È il secondo caso Italiano di coronavirus nel Paris dopo Marco Verratti, già risultato positivo nei giorni scorsi dopo il focolaio scoppiato nel gruppo azzurro e che aveva coinvolto diversi membri dello staff di Roberto Mancini (tra cui Gianluca Vialli e Daniele De Rossi) oltre al difensore della Juventus, ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) E dopo alcuni giorni di test negativi è arrivata la notizia della positività dial-19. Il terzino ex Roma, reduce dagli impegni con la Nazionale per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è stato messo in isolamento dal club parigino e dovrà dunque rispettare il protocollo prima di riprendere l’attività una volta guarito. Salterà l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 7 aprile contro il Bayern Monaco. È il secondono di coronavirus nel Paris dopo Marco Verratti, già risultatonei giorni scorsi dopo ilscoppiato nel gruppo azzurro e che aveva coinvolto diversi membri dello staff di Roberto Mancini (tra cui Gianluca Vialli e Daniele De Rossi) oltre al difensore della Juventus, ...

