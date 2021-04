Protezione civile Regione Campania: allerta vento e mare (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valido dalle 12 di domani e fino alle 6 di mercoledì mattina. Si evidenziano “Venti forti occidentali con raffiche. mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.? La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prestando attenzione, in particolare, alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadellaha emanato un avviso dimeteo pervalido dalle 12 di domani e fino alle 6 di mercoledì mattina. Si evidenziano “Venti forti occidentali con raffiche.agitato con possibiliggiate lungo le coste esposte”.? Laregionale raccomanda agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prestando attenzione, in particolare, alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

