Programmi TV di stasera, lunedì 5 aprile 2021. Morgan Freeman su Rai2 nel nuovo «Ben-Hur» e su La7 ne «Al Vertice della Tensione»

Ben-Hur - Morgan Freeman 

Rai1, ore 21.25: La Fuggitiva 
Novità Fiction del 2021, di Carlo Carlei, con Vittoria Puccini, Eugenio Mastrandrea, Pina Turco e Sergio Romano. Prodotta in Italia. Prima puntata: Arianna è in apparenza una donna come tante: madre di Simone e moglie di Fabrizio, assessore regionale all'urbanistica. Una sera, dopo aver presentato l'inaugurazione di un importante polo residenziale, Fabrizio viene ucciso in casa e Arianna accusata. La donna riesce a fuggire, portando con sé Simone. Sulle sue tracce, il commissario Berti e l'agente Michela Caprioli, decisi a catturarla. I due scoprono che la sospettata è la bambina scomparsa più di trent'anni prima da una villa dopo una tragica rapina e misteriosamente ricomparsa dopo un periodo vissuto in Bosnia. 

Rai2, ore 21.20: Ben-Hur 
Film del 2016, di Timur ...

