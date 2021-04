Primavera 71 | Mazzola entrò nello spogliatoio di Gonella e cambiò verso a Inter-Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 aprile 2021) Lo scippo di San Siro nel prima giornata didel 1971.dell’arbitro e ilsi fece rimontare. Accadde cinquant’anni fa quando ildi Chiappella era in lotta per lo scudetto. Solo contro le due milanesi. Scontro diretto a Milano, sponda nerazzurra, all’andata gli azzurri vinsero per due a uno. Quel 21 marzo passano in vantaggio con José Altafini che infila Vieri dopo un colpo di testa di Totonno Juliano. Capirete. Ammutoliti tutti. I terun che strappano la gloria scudettata alle milanesi. Non sia mai detto tantomeno pensato! Burgnich si fa cacciare fuori per un fallo su Umile e gliisti cominciano a fare i conti con la realtà. “Se escono da qui con i due punti, siamo finiti”. Il primo tempo ...