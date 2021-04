‘Primato Nazionale’ non accessibile su Facebook, Scianca: “No preavviso o motivazioni” (Di lunedì 5 aprile 2021) La pagina Facebook della testata sovranista Il Primato Nazionale non esiste più. Oggi pomeriggio, senza alcun preavviso né notifica, la pagina, che aveva circa 90.000 ‘mi piace’, è diventata improvvisamente irreperibile. Al suo posto compare un avviso, che recita ‘Questa Pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la Pagina potrebbe essere stata rimossa’. La censura potrebbe essere legata alla conferenza che mercoledì sera, alle 21, avrebbe dovuto essere trasmessa proprio sulla pagina Facebook del Primato Nazionale: una presentazione del saggio ‘Stregoneria politica’, di Guido Taietti (edito da Altaforte), a cui avrebbero partecipato l’autore del volume, il giornalista Gianluca Veneziani, di Libero, il direttore del Primato Nazionale, Adriano Scianca, ed Edoardo Gagliardi, giornalista di Byoblu. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) La paginadella testata sovranista Il Primato Nazionale non esiste più. Oggi pomeriggio, senza alcunné notifica, la pagina, che aveva circa 90.000 ‘mi piace’, è diventata improvvisamente irreperibile. Al suo posto compare un avviso, che recita ‘Questa Pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la Pagina potrebbe essere stata rimossa’. La censura potrebbe essere legata alla conferenza che mercoledì sera, alle 21, avrebbe dovuto essere trasmessa proprio sulla paginadel Primato Nazionale: una presentazione del saggio ‘Stregoneria politica’, di Guido Taietti (edito da Altaforte), a cui avrebbero partecipato l’autore del volume, il giornalista Gianluca Veneziani, di Libero, il direttore del Primato Nazionale, Adriano, ed Edoardo Gagliardi, giornalista di Byoblu. ...

