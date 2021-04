Prigione numero 5 Il diario dal carcere dell’artista | attivista e giornalista curda Zehra Do?an

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 5 aprile 2021)5. IldalDo?an. Una testimonianza autobiografica di straordinario coraggio e profonda ingiustizia. in libreria con BeccoGiallo Editore.n°5 è uno straordinario libro d’artista, un documento storico, un’azione politica sulla repressione dei curdi nel Medio Oriente. Perché, come scrive Elettra Stamboulis nella sua prefazione, “Do?an si è trovata ad essere la voce più autorevole, la sintesi iconica di queste molte voci silenziate. E non è un caso che sia una donna”. Realizzato quasi interamente durante la prigionia, sul retro della carta delle lettere ricevute dall’amica e compagna Naz Oke, il libro ...