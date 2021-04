Pressing delle Regioni sul Governo per le riaperture: “Possibili dal 20 aprile se dati migliorano” (Di lunedì 5 aprile 2021) Passate le festività pasquali le forze politiche che spingono per una ripartenza torneranno all’attacco. In primis Matteo Salvini che ha intenzione di incontrare in settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi per concordare una programmazione delle riaperture. E così i presidenti di Regioni che giovedì chiederanno all’esecutivo di valutare il quadro e di approntare, se dovessero calare i contagi, un calendario per ridare fiato alle attività danneggiate anche dall’ultimo lockdown di Pasqua. Si punta al 20 aprile per un cambio di passo: potrebbe infatti essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del Governo per valutare la programmazione di Possibili riaperture di alcune attività, sulla base di un eventuale miglioramento dei dati ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) Passate le festività pasquali le forze politiche che spingono per una ripartenza torneranno all’attacco. In primis Matteo Salvini che ha intenzione di incontrare in settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi per concordare una programmazione. E così i presidenti diche giovedì chiederanno all’esecutivo di valutare il quadro e di approntare, se dovessero calare i contagi, un calendario per ridare fiato alle attività danneggiate anche dall’ultimo lockdown di Pasqua. Si punta al 20per un cambio di passo: potrebbe infatti essere convocata la prossima settimana la cabina di regia delper valutare la programmazione didi alcune attività, sulla base di un eventuale miglioramento dei...

