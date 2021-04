Preoccupazione dal Giappone: una nuova variante riduce l'efficacia dei vaccini (Di lunedì 5 aprile 2021) Una nuova variante è stata segnalata in un ospedale a Tokyo, capace di ridurre l'efficacia dei vaccini. Lo ha anticipato il canale pubblico Nkh, segnalando come la variante, denominata E484K, sia ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Unaè stata segnalata in un ospedale a Tokyo, capace di ridurre l'dei. Lo ha anticipato il canale pubblico Nkh, segnalando come la, denominata E484K, sia ...

Advertising

globalistIT : - _st31975_ : RT @Miche27052003: Focolaio in una Rsa mai colpita prima dal virus: positivi anziani ospiti vaccinati a febbraio, non destano preoccupazion… - noitre32 : RT @Miche27052003: Focolaio in una Rsa mai colpita prima dal virus: positivi anziani ospiti vaccinati a febbraio, non destano preoccupazion… - IlNovelli : È stata una settimana dura, intensa, feroce, dal fiato corto della corsa e della preoccupazione. Ti sei ritrovata s… - Miche27052003 : Focolaio in una Rsa mai colpita prima dal virus: positivi anziani ospiti vaccinati a febbraio, non destano preoccup… -