Prenotazioni | Regione Toscana | vaccino a professori | militari e forze ordine anche quasi 80enni… purché in servizio attivo

Advertising

FirenzePost : Prenotazioni: Regione Toscana, vaccino a professori, militari e forze ordine anche 80enni….. purché in servizio att… - fbozza : @cri81970493 @vfeltri Sta storia che si attacca la sanità lombarda dovrebbe finire. Si attacca chi la gestisce. Fin… - RobertoGiumell1 : @BigottiSiete @italiabitcoin1 @machedavero @LetiziaMoratti È la sua ad essere viziosa, visto che non ha senso basar… - bitter_dicks : @kio_avalon Fatevi un giro sul portale delle prenotazioni: in regione Lazio si trova posto a max 48 h con AZ. La ge… - fgr62 : @GeCortese @danieledv79 @coledoni @PaulLamanski Mi spieghi quale é una fandonia ? Questi sono i dati della regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Prenotazioni Regione

Corriere Fiorentino

Da domani lasarà nuovamente in zona arancione, ma abbassare la guardia è un errore da non ... Apertura delleper gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957) a partire dalle ...I casi a Roma città sono a quota 700", dice l'Assessore alla Sanità dellaLazio, Alessio D'Amato annunciando inoltre l'apertura delleper i vaccini per gli anni 65 e 64 (ovvero i ...«In Calabria bisogna concludere le vaccinazioni agli ultraottantenni ma vengono vaccinati, senza prenotazione, gli over sessanta». Lo afferma, in una nota ufficiale, il segretario-questore ...Le strutture che vendono tamponi Sono 476 le strutture nel Lazio che vendono tamponi, consultabili sul sito della Regione. Per sottoporsi a un test non è necessaria la prenotazione, basta recarsi sul ...