Premier League | Wolverhampton-West Ham | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 5 aprile 2021) Assalto all’Europa per gli Hammers di David Moyes e fuga definitiva dalla zona rossa della classifica per i Wolves di Nuno Espirito Santo. La, nel giorno di Pasquetta, mette in menù anche la sfida del Molineux Stadium delle ore 21:15. Ecco le ultime, le, il pronostico e latv diHam. Un campionato al di sotto delle aspettative per ildi Nuno Espirito Santo che, attualmente, si trova invischiato marginalmente nella lotta per non retrocedere. Il trend delle ultime cinque partite, infatti, è riuscito ad avvicinare i lupi arancioneri nelle zona calda: sono cinque i punti incamerati (praticamente uno a partita) derivanti da una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La vittoria ...

Advertising

aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Henderson e il #Pogba segreto: 'Devo ringraziarlo' - ItaSportPress : Bruno Fernandes: 'Non ho visto il gol di Rashford perché... qualcuno mi ha quasi rotto la caviglia' -… - CorSport : #Chelsea, tensione #Rudiger-#Kepa: #Tuchel deve separarli ?? - tuttosport : #Henderson e il #Pogba segreto: 'Devo ringraziarlo' - 100x100Napoli : Benitez: “La mia priorità continua ad essere la Premier League” -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

MANCHESTER (Inghilterra) - Paul Pogba è sempre sotto i riflettori della critica inglese, tra rendimento in campo e atteggiamenti all'ex Juventus non viene risparmiato nulla, ma il portiere Dean ...Il tecnico spagnolo, dopo aver chiuso l'esperienza in Cina, ha ammesso di aver ricevuto molte offerte ma di essere orientato per un ritorno in. A tutto Benitez 'Offerte? Ne ho già ...Il tecnico spagnolo Rafa Benitez ha parlato sulle pagine di Marca, soffermandosi sul suo possibile futuro in Premier League. L’ex Napoli che ha dichiarato di aver ricevuto già diverse offerte in ...“Offerte? Ne ho già ricevute più di una in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto”, ha dichiarato Benitez. “Avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia. Vorre ...