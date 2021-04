Premier League | il West Ham vince 3-2 in casa del Wolves e sale al 4° posto

(Di lunedì 5 aprile 2021) IlHam3-2 a Wolverhampton e approfitta della sconfitta del Chelsea per riportarsi al 4°. Gli Hammers chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Lingard, Fornals e Bowen (entrato appena 2 minuti prima in seguito all’infortunio di Michail Antonio). Nonostante il passivo i padroni dinon demordono e la riaprono sul finire del primo tempo con Dendoncker e accorciano ancora al 68? con il neo entrato Fabio Silva. Ilcontinua a spingere, ma gli ospiti difendono bene e riescono a portare auna vittoria sofferta quanto importante ai fini della lotta per l’Europa. Foto: TwitterHam L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LIVERPOOL - Occasione fallita da Ancelotti che viene fermato in casa dal Crystal Palace nella 30° giornata di. Al Goodison Park finisce 1 - 1 con le reti di James Rodriguez e Batshuayi nel finale. L'Everton fallisce dunque l'aggancio a Tottenham e Liverpool, ora a due punti. Ne approfitta ...Una vittoria ed un pareggio nei due posticipi del Lunedì della 30a giornata di Premier League. Colpo grosso del West Ham, che vince 3-2 a Wolverhampton e scavalca il Chelsea al quarto posto in classif ...Vittoria in trasferta per il West Ham che nel monday night della 30/a giornata batte 3-2 il Wolverhampton con uno scatenato Lingard e sale al quarto posto della Premier league, scavalcando il Chelsea.