Premier League 2020/2021, West Ham ok: 3-2 al Wolves (Di lunedì 5 aprile 2021) Il West Ham torna a vincere e può ripartire con la sua marcia Champions. Dopo un punto in due partite, gli Hammers battono 3-2 il Wolves e si portano al quarto posto in classifica, a quattro punti dal Leicester terzo. Il West Ham sbriga la pratica nella prima frazione di gioco: al 6? c’è l’1-0 di Lingard, seguito dal raddoppio di Fornals (14?) e dal tris di Bowen (38?), poco dopo essere subentrato ad Antonio. Ma prima del duplice fischio, il Wolves riapre tutto e lo fa con il gol di Dendoncker (44?) che riaccende la speranza. La rete di Silva al 68? accende un finale che non porta alla rimonta dei padroni di casa. Il Wolves resta a 35 punti e non esce da una crisi che dura ormai da cinque giornate, il West Ham persegue nel suo campionato stellare. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) IlHam torna a vincere e può ripartire con la sua marcia Champions. Dopo un punto in due partite, gli Hammers battono 3-2 ile si portano al quarto posto in classifica, a quattro punti dal Leicester terzo. IlHam sbriga la pratica nella prima frazione di gioco: al 6? c’è l’1-0 di Lingard, seguito dal raddoppio di Fornals (14?) e dal tris di Bowen (38?), poco dopo essere subentrato ad Antonio. Ma prima del duplice fischio, ilriapre tutto e lo fa con il gol di Dendoncker (44?) che riaccende la speranza. La rete di Silva al 68? accende un finale che non porta alla rimonta dei padroni di casa. Ilresta a 35 punti e non esce da una crisi che dura ormai da cinque giornate, ilHam persegue nel suo campionato stellare. SportFace.

