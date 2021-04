Premier League 2020/2021, beffa per Ancelotti: il Crystal Palace acciuffa l’Everton nel finale (Di lunedì 5 aprile 2021) Un pareggio beffa. l’Everton di Carlo Ancelotti non va oltre l’1-1 nel match contro il Crystal Palace, valevole per la trentesima giornata della Premier League 2020/2021. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al piazzato vincente di James Rodriguez al minuto 56? e proprio quando l’ex allenatore di Milan, Napoli, Real Madrid, Chelsea e Psg assaporava i tre punti è arrivata la doccia fredda del pareggio: all’86’ Batshuayi è preciso e fredda Olsen con un diagonale sinistro. Nel finale occasioni da una parte e dall’altra, ma termina 1-1: con questo pareggio l’Everton rimane ottavo a -4 dalla zona Champions ma con una partita da recuperare mentre i ragazzi di Hodgson sono ad un passo dalla salvezza ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Un pareggiodi Carlonon va oltre l’1-1 nel match contro il, valevole per la trentesima giornata della. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al piazzato vincente di James Rodriguez al minuto 56? e proprio quando l’ex allenatore di Milan, Napoli, Real Madrid, Chelsea e Psg assaporava i tre punti è arrivata la doccia fredda del pareggio: all’86’ Batshuayi è preciso e fredda Olsen con un diagonale sinistro. Neloccasioni da una parte e dall’altra, ma termina 1-1: con questo pareggiorimane ottavo a -4 dalla zona Champions ma con una partita da recuperare mentre i ragazzi di Hodgson sono ad un passo dalla salvezza ...

