Pregliasco, vaccini e restrizioni: le armi contro il virus. In guerra le munizioni sono fondamentali (Di lunedì 5 aprile 2021) Fabrizio Pregliasco lo dice chiaramente ai microfoni di SkyTg24: vaccini e restrizioni sono le armi con cui dobbiamo sconfiggere il coronavirus. Anzi, per l’esattezza, ospite della tv, il virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia, sulla campagna di immunizzazione in corso, specifica: «Le nubi all’orizzonte sul numero di dosi ci fanno però preoccupare. In questa guerra le munizioni sono fondamentali». Mentre sulle misure restrittive, attivate anche con più veemenza in questi giorni di festività pasquali, aggiunge anche: «Le restrizioni servono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie». Pregliasco, vaccini e restrizioni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021) Fabriziolo dice chiaramente ai microfoni di SkyTg24:lecon cui dobbiamo sconfiggere il corona. Anzi, per l’esattezza, ospite della tv, il virologo dell’Università di Milano e membro del Cts della Lombardia, sulla campagna di immunizzazione in corso, specifica: «Le nubi all’orizzonte sul numero di dosi ci fanno però preoccupare. In questale». Mentre sulle misure restrittive, attivate anche con più veemenza in questi giorni di festività pasquali, aggiunge anche: «Leservono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie»....

