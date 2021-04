Portici | neonato ustionato dai genitori torna a respirare da solo

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il piccolo Vincenzo era stato ricoverato al Santobono di Napoli con gravi ustioni sul tutto il corpo. Getty ImagesCon grande gioia e stupore da parte del personale medico del Santobuono di Napoli, il piccolo Vincenzo è stato estubato perché in grado dida. Ilera stato ricoverato in seguito alle gravi ustioni riportate su tutto il corpo e per le quali sono stati fermati entrambi i. Leggi anche -> Denise Pipitone, svolta: “Non andiamo in tv nella trasmissione russa” Il piccolo Vincenzo respira daIlera stato ricoverato lo scorso 16 marzo, a soli 4 giorni dalla sua nascita, all’ospedale Santobuono di Napoli, con delle gravi ustioni su tutto il suo corpo, in seguito a maltrattamenti che subiva dai ...

"Vincenzo non è più intubato, è sveglio, mangia e diverse terapie gli sono state sospese". La buona notizia di Pasqua è un aggiornamento sulle condizioni di salute deldiche, nelle scorse settimane, ha subito ustioni su tutto il corpo . Una vicenda che si è conclusa, in questa prima fase, con l'arresto del padre - che si trova in carcere, e il fermo ..., LA STORIA FAMILIARE DI VINCENZINO Alessandra Terracciano, la madre 36enne deldi, scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere. Davanti al gip Maria Rosaria Aufieri, ...Il neonato di Portici ricoverato con gravi ustioni su tutto il corpo è tornato a respirare da solo. Fermo per entrambi i genitori.Però si continua a sperare. Il sindaco di Portici, sua città di origine, Vincenzo Cuomo ha scritto sulla sua pagina Facebook che il bimbo sta meglio. Neonato ricoverato per ustioni: "Oggi ...