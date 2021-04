"Porca put***, sedia di m***". Michelle Hunziker perde il controllo, anche Scotti spiazzato: raptus a Striscia | Video (Di lunedì 5 aprile 2021) anche Michelle Hunziker a volte perde il sorriso e il controllo. A Striscia la notizia volano parole grosse quando Gerry Scotti lascia la linea all'inviato Davide Rampello. Siamo nell'anteprima del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci. Come i telespettatori avranno imparato, è il momento in cui la conduttrice svizzera si concede il lusso e il divertimento di vestire i panni di qualche improbabile personaggio. In questo caso tocca a Rampello, curatore della rubrica "Paesi e paesaggi". Voce melliflua, azzimato, un po' impettito, il signor Rampello-Hunziker delizia, si fa per dire, i telespettatori con le sue chicche un po' Linea verde un po' Mela verde, tra natura, storia ed enogastronomia. "Siamo in collegamento dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)a volteil sorriso e il. Ala notizia volano parole grosse quando Gerrylascia la linea all'inviato Davide Rampello. Siamo nell'anteprima del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci. Come i telespettatori avranno imparato, è il momento in cui la conduttrice svizzera si concede il lusso e il divertimento di vestire i panni di qualche improbabile personaggio. In questo caso tocca a Rampello, curatore della rubrica "Paesi e paesaggi". Voce melliflua, azzimato, un po' impettito, il signor Rampello-delizia, si fa per dire, i telespettatori con le sue chicche un po' Linea verde un po' Mela verde, tra natura, storia ed enogastronomia. "Siamo in collegamento dalla ...

Advertising

EmiSilver1 : RT @VotersItalia: Ma perché non mi fermano mai a me questi? Porca put....a!!! #dittaturasanitaria #pasqua #lockdown2021 - sojustkeep : La cosa più bella è che ad ogni pezzo di cioccolato che mangio sussurro porca put#&@na perché non ce la faccio a fe… - SbrizzaClaudio : RT @VotersItalia: Ma perché non mi fermano mai a me questi? Porca put....a!!! #dittaturasanitaria #pasqua #lockdown2021 - patriziagatto3 : RT @VotersItalia: Ma perché non mi fermano mai a me questi? Porca put....a!!! #dittaturasanitaria #pasqua #lockdown2021 - BABVL0N : SPOTIFY, NON PUOI METTERMI “PUT A LITTLE LOVE ON ME” DOPO “SWEAT”. PORCA MADONNA. -

Ultime Notizie dalla rete : Porca put*** Tommaso Zorzi canta 'La tipica tronista italiana', la reazione di Sonia Lorenzini ... non per dimenticare Si sente più bella È la tipica tronista italiana Shampista della Nomentana Sponsor insistenti tutta la settimana Ma porca di quella put... Ha tanti amici gay, sembra ce l'abbia ...

Tommaso Zorzi canta 'La tipica tronista italiana', la reazione di Sonia Lorenzini ... non per dimenticare Si sente più bella È la tipica tronista italiana Shampista della Nomentana Sponsor insistenti tutta la settimana Ma porca di quella put... Ha tanti amici gay, sembra ce l'abbia ...

Emma Marrone sbotta: “Porca put**na”, “Sicurezza, problemi al tavolo”. Cos’è successo SoloGossip.it ... non per dimenticare Si sente più bella È la tipica tronista italiana Shampista della Nomentana Sponsor insistenti tutta la settimana Madi quella... Ha tanti amici gay, sembra ce l'abbia ...... non per dimenticare Si sente più bella È la tipica tronista italiana Shampista della Nomentana Sponsor insistenti tutta la settimana Madi quella... Ha tanti amici gay, sembra ce l'abbia ...