Pillole velenose sull’Isola | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 3 | “I santi e il peccatore”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 5 aprile 2021) E anche la terza settimana all’ isola dei famosi è passata, e diciamo che le cose iniziano a farsi più interes. Finalmente iniziano a scannarsi per il cibo?.Vera è stata eliminata ed è approdata a Parasite Island dove ha parlato male di chiunque? con Brando, Ubaldo e Faribona. Sull’ isola principale invece il suo compare Awed, dopo aver fatto una pessima figura in puntata, ha deciso di redimersi? e tra pianti, scuse e abbracci, è stato riaccolto nel gruppo come il figliol prodigo?. Inutile dirvi che per me, se Vera non fosse stata eliminata col cavolo che Awed si sarebbe scusato. La sua è stata pura strategia, perché da solo non sarebbe riuscito a stare, di Raz ce n’è uno tutti gli altri son nessuno?. Diciamo che se ho trovato falso lui, ho trovato il resto del gruppo di una pesantezza unica. Sembravano iche perdonavano il ...