Piera Maggio e i risultati del DNA | l’annuncio dell’avvocato

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo confronto faccia a faccia tra l'avvocato Giacomo Frattizza e la giovane russa Olesya Rostova in cerca della propria madre, avverrà martedì sera, durante la trasmissione “Lasciali parlare” sull'emittente russa Primo Canale, la stessa dove la giovane ha fatto il suo appello in lacrime: «A Olesya farò delle domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme aiscientifici, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise Pipitone». L’avvocato Frazzitta sarà collegato in diretta da Marsala mentre Olesya sarà in studio. «Al momento non abbiamo ancora avuto la possibilità di un contatto diretto con la giovane e martedì sarà la prima volta che lo avremo, in concomitanza con idel gruppo sanguigno» ha spiegato l'avvocato. Frazzitta ha poi continuato: «Le chiederò se ricorda i momenti antecedenti ...