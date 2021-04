Perdita di gusto e olfatto per Covid. C’è un libro culinario che aiuta (Di lunedì 5 aprile 2021) La Perdita dell’olfatto, del gusto o di entrambi è un problema comune a tante persone che hanno contratto la Covid-19. C’è un libro di cucina che aiuta a gestire queste situazioni. Scopriamo tutti i dettagli In più di un anno di pandemia Covid-19 la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante. Sono state scoperte nuove L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladell’, delo di entrambi è un problema comune a tante persone che hanno contratto la-19. C’è undi cucina chea gestire queste situazioni. Scopriamo tutti i dettagli In più di un anno di pandemia-19 la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante. Sono state scoperte nuove L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CieloGore : @matt_2994 Non ho avuto neanche la febbre, solo mal di gola e perdita di gusto e olfatto - KunGrax : RT @GiovaB95: La perdita del gusto è una cosa che mi farà andare in depressione, non si sente niente - Lucaaffigi : RT @GiovaB95: La perdita del gusto è una cosa che mi farà andare in depressione, non si sente niente - Andre89boa : RT @GiovaB95: La perdita del gusto è una cosa che mi farà andare in depressione, non si sente niente - GiovaB95 : La perdita del gusto è una cosa che mi farà andare in depressione, non si sente niente -