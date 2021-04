Perché serve all'Europa un trattato bilaterale Italia-Francia (Di lunedì 5 aprile 2021) I sottosegretari agli Affari europei Vincenzo Amendola e Clément Beaune hanno recentemente annunciato la volontà dei governi di Italia e Francia di firmare un trattato bilaterale entro la fine dell’anno. Si tratta di un passo importante per le relazioni fra i due Paesi, una molto utile istituzionalizzazione dei rapporti fra Roma e Parigi che abbiamo già auspicato nel 2017 su AffarInternazionali. La Francia ha un solo trattato di questo tipo al suo attivo: quello dell’Eliseo firmato nel 1963 fra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, poi rinnovato con la versione firmata ad Aquisgrana nel gennaio 2019. Rappresenta un perno fondamentale per la proiezione internazionale di Francia e Germania. Due Paesi che hanno passato la maggior parte del XX secolo nelle ostilità hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) I sottosegretari agli Affari europei Vincenzo Amendola e Clément Beaune hanno recentemente annunciato la volontà dei governi didi firmare unentro la fine dell’anno. Si tratta di un passo importante per le relazioni fra i due Paesi, una molto utile istituzionalizzazione dei rapporti fra Roma e Parigi che abbiamo già auspicato nel 2017 su AffarInternazionali. Laha un solodi questo tipo al suo attivo: quello dell’Eliseo firmato nel 1963 fra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, poi rinnovato con la versione firmata ad Aquisgrana nel gennaio 2019. Rappresenta un perno fondamentale per la proiezione internazionale die Germania. Due Paesi che hanno passato la maggior parte del XX secolo nelle ostilità hanno ...

Advertising

TeresaBellanova : Sono subissata da messaggi di cittadini pugliesi che chiedono di far presto con la campagna vaccinale. Serve una s… - ItaliaViva : Più ci attaccano sul profilo personale, più abbiamo bisogno e dovere di rispondere con le idee. E la Primavera dell… - IlBuonFabio : @aldoolaf81 @ISgrull Belotti sarebbe perfetto, lo prendi a poco perché in scadenza, sopratutto se Cairo va in B. Il… - hazzaxprince : @mayaloveslouis_ si ho capito hai ragione, sai cosa forse dovresti seguire quella che senti che ti aiuta di più, no… - twittanto2 : @LiefLayer @CarloCalenda Certo, però la scuola deve fornire basi culturali (matematica inclusa) per aprire la mente… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché serve Perché serve all'Europa un trattato bilaterale Italia - Francia Lo scenario post - Brexit ha prodotto un'Europa più continentale nella quale serve una maggiore integrazione. Dal lato francese si profilano all'orizzonte le elezioni presidenziali e politiche del ...

Covid: Toti, grande attenzione alle regole in Liguria, J&J sveltirà le vaccinazioni ... martedì, Genova, il Tigullio e La Spezia torneranno ad essere arancioni, perché così risultano dal ... e io me lo auguro, noi siamo pronti ad aumentare quanto serve' ha aggiunto Toti. 'Bisogna ...

Cleveland Clinic: ecco perché è una «via» verso la sanità elettronica Corriere della Sera Lo scenario post - Brexit ha prodotto un'Europa più continentale nella qualeuna maggiore integrazione. Dal lato francese si profilano all'orizzonte le elezioni presidenziali e politiche del ...... martedì, Genova, il Tigullio e La Spezia torneranno ad essere arancioni,così risultano dal ... e io me lo auguro, noi siamo pronti ad aumentare quanto' ha aggiunto Toti. 'Bisogna ...