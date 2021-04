"Perché la adoro, una vera passione". Senza precedenti: Ilary Blasi fa il nome, un caso all'Isola dei Famosi (Di lunedì 5 aprile 2021) Dritta al punto, Senza troppe strategie e peli sulla lingua. Onesta e trasparente. Si parla di Ilary Blasi, padrona di casa all'Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5 con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti. Già, Perché in un'intervista a Repubblica, la Blasi si racconta Senza infingimenti e rivela anche chi sono i concorrenti e gli ospiti che preferisce in questa edizione dell'Isola. "Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una mer***, certe cose delle squadra Burinos-Rafinados mi fanno ridere", ha premesso la moglie di Francesco Totti. Che poi ammette come i reality, per lei, sembrino fatti ad-hoc: "C'è un po' di tutto: la diretta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Dritta al punto,troppe strategie e peli sulla lingua. Onesta e trasparente. Si parla di, padrona di casa all'dei, il reality in onda su Canale 5 con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti. Già,in un'intervista a Repubblica, lasi raccontainfingimenti e rivela anche chi sono i concorrenti e gli ospiti che preferisce in questa edizione dell'. "Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una mer***, certe cose delle squadra Burinos-Rafinados mi fanno ridere", ha premesso la moglie di Francesco Totti. Che poi ammette come i reality, per lei, sembrino fatti ad-hoc: "C'è un po' di tutto: la diretta, ...

Isola 2021, Ilary Blasi svela di avere delle preferenze: le due naufraghe per cui fa il tifo Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull'isola ... anche perché apprezza gli ingredienti tipici dei reality: " Mi diverto molto , a me il reality ...

Ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana, poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull'isola ... anche perché apprezza gli ingredienti tipici dei reality: " Mi diverto molto , a me il reality ...