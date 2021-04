"Perché ho tagliato i capelli, a chi li ho donati". Francesca Michielin, rivelazione toccante alla Toffanin (Di lunedì 5 aprile 2021) Francesca Michielin, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo con Fedez, lascia tutti senza fiato. Ancora una volta. Parla del suo nuovo look e dice: "Ho donato i capelli a un'associazione per malati oncologici". A Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, nella puntata di sabato 3 aprile arriva un altro grande scoop. "Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata - ha spiegato nello studio - un po' Perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare". E ancora: "Ho fatto questa donazione in forma anonima - ha spiegato - ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i miei capelli e li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021), che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo con Fedez, lascia tutti senza fiato. Ancora una volta. Parla del suo nuovo look e dice: "Ho donato ia un'associazione per malati oncologici". A Verissimo, condotto da Silviasu Canale 5, nella puntata di sabato 3 aprile arriva un altro grande scoop. "Ho deciso di tagliare ia ridosso della prima serata - ha spiegato nello studio - un po'tagliare iè sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare". E ancora: "Ho fatto questa donazione in forma anonima - ha spiegato - ho pensato che non sarebbe stato giusto buttare i mieie li ho voluti regalare a uno di questi enti che li raccolgono per chi li ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché tagliato Giro delle Fiandre: Elisa Longo Borghini appena giù dal podio dopo la volata finale La vittoria è andata all'olandese Annemiek Van Vleuten che ha tagliato il traguardo in solitaria. Elisa, prima delle italiane, avrebbe certamente meritato di salire sul podio perché è stata una ...

Addio a Marina Garbesi, storica firma della Cronaca di Repubblica ... formidabile contenitore di battute, perché, diceva, 'leggere quello che vi scrivete mi mette ... lei sola e il bimbo cui avevano tagliato un orecchio, Marina 'portava a casa' (così diceva Ceccarini ) ...

