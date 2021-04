Per la reunion di Friends è stato ricostruito uno dei set della serie originale, distrutto nel 2005 (foto) (Di lunedì 5 aprile 2021) Lo show che vedrà la reunion di Friends negli studi della Warner Bros a Los Angeles sta per essere girato: in ritardo di un anno rispetto al progetto iniziale, fermato dalla pandemia, lo speciale col cast della serie al completo sarà realizzato questa settimana e arriverà su HBO Max prossimamente. Lo spettacolo della reunion di Friends, che vedrà per la prima volta insieme in pubblico dalla fine della serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, sarà girato in gran parte negli studi della Warner Bros e in parte all’aperto, come anticipato da Schwimmer. Per l’occasione, è stato ricostruito uno dei set di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Lo show che vedrà ladinegli studiWarner Bros a Los Angeles sta per essere girato: in ritardo di un anno rispetto al progetto iniziale, fermato dalla pandemia, lo speciale col castal completo sarà realizzato questa settimana e arriverà su HBO Max prossimamente. Lo spettacolodi, che vedrà per la prima volta insieme in pubblico dalla fineJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, sarà girato in gran parte negli studiWarner Bros e in parte all’aperto, come anticipato da Schwimmer. Per l’occasione, èuno dei set di ...

