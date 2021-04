Per i cementifici della Lombardia la svolta è green

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ambiente, perlombardi’, approvati i nuovi indirizzi per Arpae le autorità provinciali lombarde competenti in materia di Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Il combustibile solido secondario sostituirà pet coke e rifiuti. Lo ha deliberato la Giunta di Regione, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Si tratta di criteri che semplificano e uniformano gli interventi nei sei impianti di produzione cemento lombardi soggetti ad Aia e che introducono l’uso del combustibile solido secondario (Css) in sostituzione di prodotti come pet coke e rifiuti. Il Css è un materiale combustibile ottenuto dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali. Come plastica, carta e fibre tessili. Ciò avviene tramite ...