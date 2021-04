Pensioni anticipate 2021 | ultimissime | Quota 41 | quota 100 ‘vera’ e opzione donna?

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultime notizie al 5 aprilesulleci arrivano direttamente dai lavoratori, che anche in questi giorni di festa continuano a scriverci sul sito nella speranza che la loro voce giunga al Governo. In primis concordano con i sindacati e sostengono il tavolo di confronto sulla previdenza debba riprendere quanto prima, il Covid ha destabilizzato non solo a livello sanitario ma anche a livello lavorativo, moltissimi settori sono in crisi ed oggi più che mai i datori di lavoro sarebbero ben lieti di poter fare anticipare il pensionamento ad alcuni, in virtù dell’inserimento di tanti giovani rimasti senza lavoro. Facciamo il punto ad oggi su richieste e proposte alla luce del fatto che allo scadere della100 manca davvero molto poco e nulla di certo pare esservi per il dopo, ...

In particolare, avvisi sui regimi di incumulabilità per quanto riguarda le(Quota 100), o anche informazioni sull'erogazione di somme aggiuntive . Per accedere al servizio, ...non solo ordinarie, ci sono modi per anticipare l'uscita dal lavoro anche nel 2021 Se le aspettative di molti lavoratori sono sulla riforma dellee sulle nuove misure che ...Quando pagano il Reddito di Cittadinanza ad aprile? Come spiega l' Inps , anche nel 2021 le disposizioni di pagamento per il Reddito di Cittadinanza 2021 ...Il 2022 si presenta come un anno di cambiamenti, allo studio la nuova riforma pensioni e fiscale. La riforma pensioni è quella che preoccupa di più i ...