Pasquetta troppo affollata in casa di Caterina Balivo? Pioggia di critiche per la conduttrice (Foto) (Di lunedì 5 aprile 2021) Zone rosse solo in teoria un po’ in tutte le regioni e anche sui social la situazione è la stessa. Tra i personaggi famosi anche Caterina Balivo (Foto) non ha resistito e ha mostrato la sua tavola apparecchiata scatenando domande e critiche, la rabbia di chi è chiuso in casa con due ospiti o da solo. Cosa si poteva fare il giorno di Pasqua e di Pasquetta, forse non è chiaro a tutti. Secondo case sì o no, pranzi affollati sì o no? Il buon senso dovrebbe prevalere ed ecco l’attacco su Instagram a Caterina Balivo. La tavola con la colomba nel giorno di Pasqua e c’è la conferma che la conduttrice è rimasta in Toscana, nella meravigliosa villa che si affaccia sul mare. Pasquetta con un’altra tavola da apparecchiare e dai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 aprile 2021) Zone rosse solo in teoria un po’ in tutte le regioni e anche sui social la situazione è la stessa. Tra i personaggi famosi anche) non ha resistito e ha mostrato la sua tavola apparecchiata scatenando domande e, la rabbia di chi è chiuso incon due ospiti o da solo. Cosa si poteva fare il giorno di Pasqua e di, forse non è chiaro a tutti. Secondo case sì o no, pranzi affollati sì o no? Il buon senso dovrebbe prevalere ed ecco l’attacco su Instagram a. La tavola con la colomba nel giorno di Pasqua e c’è la conferma che laè rimasta in Toscana, nella meravigliosa villa che si affaccia sul mare.con un’altra tavola da apparecchiare e dai ...

