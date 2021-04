Pasquetta 2021: 8 italiani su 10 rimasti a casa. Niente gita fuori porta (Di lunedì 5 aprile 2021) Il sondaggio di Assoturismo Confesercenti fotografa un'Italia diversa dal solito per la Pasquetta 2021: le restrizioni cancellano la tradizionale gita fuori porta. Quest'anno, quasi 8 italiani su 10 festeggiano il Lunedì dell'Angelo a casa propria, mentre appena il 2% lo trascorrerà in viaggio. In particolare, a trascorrere la Pasquetta nella propria residenza sarà il 76% degli italiani - il 78% nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole -, cui si aggiunge un 2% che la passerà in una seconda casa di proprietà L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) Il sondaggio di Assoturismo Confesercenti fotografa un'Italia diversa dal solito per la: le restrizioni cancellano la tradizionale. Quest'anno, quasi 8su 10 festeggiano il Lunedì dell'Angelo apropria, mentre appena il 2% lo trascorrerà in viaggio. In particolare, a trascorrere lanella propria residenza sarà il 76% degli- il 78% nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole -, cui si aggiunge un 2% che la passerà in una secondadi proprietà L'articolo proviene da Firenze Post.

