Advertising

Hamzabelc : RT @Gazzetta_it: Papere, “cene” e infortuni: il periodo nero di #Arthur, l’ex salvatore della patria - sportli26181512 : Papere, 'cene' e infortuni: il periodo nero di Arthur, l'ex salvatore della patria: Papere, 'cene' e infortuni: il… - Gazzetta_it : Papere, “cene” e infortuni: il periodo nero di #Arthur, l’ex salvatore della patria -

Ultime Notizie dalla rete : Papere cene

La Gazzetta dello Sport

C'era un periodo in cui Arthur era il talismano: "Con lui non si perde". E fino a due settimane fa è stato così, le sconfitte stagionali erano arrivate tutte quando lui non ha giocato (evento non raro:...C'era un periodo in cui Arthur era il talismano: "Con lui non si perde". E fino a due settimane fa è stato così, le sconfitte stagionali erano arrivate tutte quando lui non ha giocato (evento non raro:...Massimo Mauro ha detto la sua sul momento negativo della Juventus nella sua rubrica per Repubblica.it: "La Juve ha una difficoltà di ritrovarsi incredibile. Pirlo è costretto a fare i salti mortali tr ...TORINO - Massimo Mauro, ex giocatore bianconero, ha parlato di Juventus nel suo editoriale per La Repubblica: "La Juve ha una difficoltà di ritrovarsi incredibile. Pirlo è costretto a fare i salti mor ...