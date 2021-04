Papa Francesco: “Trovare Cristo significa scoprire la pace del cuore” – VIDEO (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Angelus di Papa Francesco del Lunedì dell’Angelo: “La tomba di Gesù è stata scoperchiata dall’aiuto del Signore”. CITTA DEL VATICANO – L’Angelus di Papa Francesco del Lunedì dell’Angelo per il secondo anno consecutivo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Nonostante una Piazza San Pietro aperta, il Pontefice ha preferito recitare la preghiera dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. L’Angelus di Papa Francesco Il Pontefice ha esordito spiegando il significato del Lunedì dell’Angelo: “Si chiama così perché ricordiamo l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro . L’evangelista Matteo narra che in quell’Alba di Pasqua vi fu un grande terremoto . Quella grande pietra (il sepolcro n.d.r), che avrebbe dovuto essere il sigillo della ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Angelus didel Lunedì dell’Angelo: “La tomba di Gesù è stata scoperchiata dall’aiuto del Signore”. CITTA DEL VATICANO – L’Angelus didel Lunedì dell’Angelo per il secondo anno consecutivo a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Nonostante una Piazza San Pietro aperta, il Pontefice ha preferito recitare la preghiera dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano. L’Angelus diIl Pontefice ha esordito spiegando ilto del Lunedì dell’Angelo: “Si chiama così perché ricordiamo l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro . L’evangelista Matteo narra che in quell’Alba di Pasqua vi fu un grande terremoto . Quella grande pietra (il sepolcro n.d.r), che avrebbe dovuto essere il sigillo della ...

