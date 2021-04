Papa Francesco, il Regina Coeli del lunedì dell'Angelo: "Vicino ad anziani e malati" (Di lunedì 5 aprile 2021) Città del Vaticano, 5 aprile 2021 - L'Angelo sul sepolcro di Cristo è l'immagine "della vittoria di Dio sul male" e "della luce sulle tenebre". Questo un passaggio della preghiera Regina Coeli di Papa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Città del Vaticano, 5 aprile 2021 - L'sul sepolcro di Cristo è l'immagine "a vittoria di Dio sul male" e "a luce sulle tenebre". Questo un passaggioa preghieradi...

Advertising

Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la m… - Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - Tg3web : 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Fr… - zanzibardy : RT @VentagliP: “La Risurrezione di Gesù non è il finale lieto di una bella favola, non è l’happy end di un film, ma è l’intervento di Dio P… - PierluigiAlipr1 : RT @SJosemariait: La fede, per essere viva, deve rimettersi in strada. Deve ravvivare ogni giorno l’inizio del cammino, lo stupore del prim… -