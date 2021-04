Papa Francesco: il denaro ha avuto potere di negare Resurrezione (Di lunedì 5 aprile 2021) "Il signore denaro ha avuto il potere anche per negare la Resurrezione di Cristo", lo ha detto Papa Francesco durante il Regina Caeli nel giorno del Lunedì dell'Angelo, ricordando le reazioni diverse ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) "Il signorehailanche perladi Cristo", lo ha dettodurante il Regina Caeli nel giorno del Lunedì dell'Angelo, ricordando le reazioni diverse ...

