Paolo Fresu inaugura la stagione 2021 dell' Estate Teatrale Veronese

Il 30 giugno il trombettista apre il Verona Jazz omaggiando David Bowie. Dopo l'omaggio a Chet Baker dello scorso 2 settembre,torna sul palco del Teatro Romano con un progetto interamente dedicato al Duca Bianco . In seguito all'annuncio del primo titolo della sezione teatro dell'Estate teatrale veronese, che ...Nel frattempo costituisce un gruppo, di cui fa parte anche il figlio di, il più prestigioso jazzista italiano, conosciuto in tutto il mondo. Quando Leo scrive "You can trust me", chiede a ...Notizie recenti. Omaggio a David Bowie: il 30 giugno Paolo Fresu apre l’Estate teatrale veronese; Lavori finiti a ponte San Marco, ora riaperto anche per gli autobus; Covid: con ...Il 30 giugno il trombettista apre il Verona Jazz omaggiando David Bowie. Dopo l’omaggio a Chet Baker dello scorso 2 settembre, Paolo Fresu torna sul palco del Teatro Romano con un progetto interamente ...