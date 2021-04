Pallotta: “Ho sbagliato solo su Monchi, non sapeva chi fosse Zaniolo. A Roma ho lavorato sodo per portarla al successo” (Di lunedì 5 aprile 2021) Torna a parlare James Pallotta e lo fa in un’intervista rilasciata al The Athletic. L’ex patron della Roma ha parlato della sua avventura in Italia raccontando tante cose che non gli sono piaciute, ma altre che ricorda con piacere: “Sullo stadio avevamo trovato molti grandi sponsor nell’attesa, Coca-Cola era uno di questi. Fa male non avere lo stadio oggi. Ho ricevuto un centinaio di mail di persone che mi dicevano che non vedevano l’ora di vedere lo stadio costruito, che volevano sposarsi lì. Siamo arrivati al punto di ipotizzare di metterci anche una struttura per cremare, o un cimitero, per le ceneri dei tifosi che volevano fossero sparse sul campo. Sarebbe stata la struttura più utilizzata nell’Europa del Sud“. Su Monchi: “Ci incontrammo a Londra diverse volte. Il primo incontro fu con Franco Baldini: nella sua ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Torna a parlare Jamese lo fa in un’intervista rilasciata al The Athletic. L’ex patron dellaha parlato della sua avventura in Italia raccontando tante cose che non gli sono piaciute, ma altre che ricorda con piacere: “Sullo stadio avevamo trovato molti grandi sponsor nell’attesa, Coca-Cola era uno di questi. Fa male non avere lo stadio oggi. Ho ricevuto un centinaio di mail di persone che mi dicevano che non vedevano l’ora di vedere lo stadio costruito, che volevano sposarsi lì. Siamo arrivati al punto di ipotizzare di metterci anche una struttura per cremare, o un cimitero, per le ceneri dei tifosi che volevanoro sparse sul campo. Sarebbe stata la struttura più utilizzata nell’Europa del Sud“. Su: “Ci incontrammo a Londra diverse volte. Il primo incontro fu con Franco Baldini: nella sua ...

FrankPuppeteer : Fa sempre male leggere queste parole. Ognuno può avere la propria opinione su Pallotta ma ha sempre cercato di rend… - InterFenway : hahaha Monchi neanche sapeva chi fosse hahah Monchi è stato l’errore capitale della gestione Pallotta. Non ho mai… - Andrea_DiCarlo : @snapdanc ma tutti questi plurali...se parli con me di difesa della gestione #Pallotta hai sbagliato account - ClaudioContini1 : @mignolodanese @AliprandiJacopo ... ha sbagliato, umanamente. Lo sa anche lui ora. Ma penso che a uno come Totti al… -