Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Pallotta 'fa male non vedere lo stadio della Roma' Ex presidente giallorosso 'Monchi? Un errore sceglierlo' - ASRomaPartite : ?? Pallotta: “Io ero un buon trader perché facevo le cose con la mia testa, anche se i miei analisti dicevano qualco… - FrankPuppeteer : Fa sempre male leggere queste parole. Ognuno può avere la propria opinione su Pallotta ma ha sempre cercato di rend… - corgiallorosso : #Pallotta a ruota libera: “Monchi? Il mio più grande errore, non sapeva neanche chi fosse Zaniolo. Su Totti e De Ro… - Guss : RT @ilRomanistaweb: ?? #Pallotta: 'L'operazione #Zaniolo merito di #Baldini. Fa male non avere lo stadio' L'imprenditore americano ha parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallotta male

"Faper la Roma non avere lo stadio. Avevamo grandi sponsor in attesa come Coca - Cola", sono le parole dell'ex presidente giallorosso, James, a The Athletic. Il tycoon di Boston ripercorre ...1 James, ex presidente della Roma, ha parlato a The Athletic della sua avventura in giallorosso. A ... Fanon avere lo stadio. Stavamo discutendo dei diritti di denominazione per 15 o 20 ...Poi Pallotta è tornato anche sugli addii delle due bandiere per eccellenza, Francesco Totti e Daniele De Rossi. “Cosa avrei dovuto fare? Con Daniele e Francesco abbiamo fatto quello che pensavamo ...James Pallotta, ex presidente della Roma, è stato intervistato da The Athletic per ripercorrere la sua avventura in giallorosso tra gioie e dolori. Queste le sue colorite dichiarazioni, raccolte da Vo ...