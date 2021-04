Palermo | arrestato boss di Cosa Nostra | era tornato dal Brasile per festeggiare la Pasqua

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nuovo colpo al mandamento mafioso di Pagliarelli, a. I carabinieri hanno fermato il nuovo presunto reggente, Giuseppe Calvaruso, 44 anni, subentrato allo storico, Settimo Mineo, posto alla guida della ricostituita Cupola provinciale edai militari nell’operazione “Cupola 2.0” nel dicembre 2018. Calvaruso è stato fermato in aeroporto, appena sceso dall’aereo. Era in attesa di ritirare la valigia al nastro bagagli. Da qualche tempo dimorante in, era rientrato momentaneamente in Italia con l’intenzione di tornare a breve in sud America. Da qui l’urgenza di fare scattare il fermo disposto dalla Dda die che ha interessato altre quattro persone per reati di mafia. Il blitz denominato “Brevis”, riguarda in tutto 5 persone accusate a vario titolo di associazione di tipo ...