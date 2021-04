Pagelle Reggiana-Brescia 2-2: voti e tabellino, Serie B 2020/2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Le Pagelle e il tabellino di Reggiana-Brescia, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, in cui le due formazioni si sono spartire la posta in palio dopo uno spettacolare pareggio per 2-2: alle reti ospiti siglate da Florian Ayé e Ales Mateju hanno risposto le marcature di Luca Zamparo e Ivan Varone. In virtù di questo risultato le Rondinelle salgono a 43 al nono posto, mentre gli emiliani restano in zona retrocessione a quota 31 agganciando l’Ascoli. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH Reggiana (4-3-1-2): Venturi 6; Libutti 6,5, Ajeti 6 (86? Ardemagni sv), Rozzio 5,5, Yao Guy 6; Del Pinto 6 (80? Laribi sv), Rossi 5,5 (67? Varone 7), Kirwan 5 (81? Lunetta sv); Radrezza 5,5; Kargbo 6,5, Zamparo 6,5 (67? ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Lee ildi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di, in cui le due formazioni si sono spartire la posta in palio dopo uno spettacolare pareggio per 2-2: alle reti ospiti siglate da Florian Ayé e Ales Mateju hanno risposto le marcature di Luca Zamparo e Ivan Varone. In virtù di questo risultato le Rondinelle salgono a 43 al nono posto, mentre gli emiliani restano in zona retrocessione a quota 31 agganciando l’Ascoli. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH(4-3-1-2): Venturi 6; Libutti 6,5, Ajeti 6 (86? Ardemagni sv), Rozzio 5,5, Yao Guy 6; Del Pinto 6 (80? Laribi sv), Rossi 5,5 (67? Varone 7), Kirwan 5 (81? Lunetta sv); Radrezza 5,5; Kargbo 6,5, Zamparo 6,5 (67? ...

Advertising

infoitsport : TMW - Frosinone-Reggiana 0-0, le pagelle: sacrificio di Ardemagni, Ciano non punge - tuttofrosinone : PAGELLE Frosinone-Reggiana: le pagelle dei canarini - tuttofrosinone : TMW - Frosinone-Reggiana 0-0, le pagelle: sacrificio di Ardemagni, Ciano non punge - tuttofrosinone : PAGELLE Frosinone-Reggiana: le pagelle dei canarini - infoitsport : Frosinone-Reggiana 0-0, le pagelle: sacrificio di Ardemagni, Ciano non punge -