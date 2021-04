Pacco sospetto dei negazionisti a casa di Bonaccini | rafforzata la sicurezza

(Di lunedì 5 aprile 2021) Idel Covid non solo contestano le misure intraprese dai governi e bollano la Pandemia come una bufala globale, ma ora hanno iniziato ad intimidire e minacciare personalmente le ...

repubblica : Pacco sospetto a casa Bonaccini, sorveglianza rafforzata - andreavent3 : RT @Misurelli77: Continuano le minacce dei negazionisti Il clima è diventato molto pesante Chi straparla:di virus finto e complotti,dovreb… - SchiroTheBabe : RT @LaStampa: Pacco sospetto a casa di Bonaccini, sicurezza rafforzata - infoitinterno : Pacco sospetto a casa di Bonaccini, sicurezza rafforzata - infoitinterno : Pacco sospetto a Bonaccini: rafforzata la sorveglianza -

outstream Bonaccini ha chiamato subito i Carabinieri, lasciando su loro consiglio ilfuori casa. I militari, una volta sul posto hanno poi avuto modo di verificare il contenuto non pericoloso: ...Bonaccini ha immediatamente allertato i carabinieri, lasciando su loro consiglio ilfuori casa. I militari hanno avuto modo di verificare il contenuto non pericoloso: cartacce e pannolini ...I due uomini che hanno fatto la consegna hanno parlato di "ospedali vuoti" e di "persone lasciate senza l avoro". Nell'involto cartacce e pannolini sporchi ...Hanno bussato a casa di Stefano Bonaccini consegnandogli un pacco di cartone con la scritta “Frode Covid“. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 5 aprile in provincia di Modena, dove il ...