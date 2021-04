Oroscopo Cancro, domani 6 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 5 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per il Cancro. Marte tocca marginalmente la vostra orbita celeste, cari amici del Cancro, con una notevole influenza sulla realizzazione dei vostri desideri e sogni. Però sarebbe meglio non cantare ancora vittoria. Infatti, Venere rema contro di voi, rendendo il raggiungimento dei quei vostri sogni più difficile e tortuoso. Occhio anche per quanto riguarda le vostre relazioni strette. I familiari o gli amici potrebbero causare qualche piccolo diverbio, ma dovreste poter contare su un’energia mentale abbastanza rigenerata da rendere facile affrontarli e superarli. Leggi l’Oroscopo di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 6? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per il. Marte tocca marginalmente la vostra orbita celeste, cari amici del, con una notevole influenza sulla realizzazione dei vostri desideri e sogni. Però sarebbe meglio non cantare ancora vittoria. Infatti, Venere rema contro di voi, rendendo il raggiungimento dei quei vostri sogni più difficile e tortuoso. Occhio anche per quanto riguarda le vostre relazioni strette. I familiari o gli amici potrebbero causare qualche piccolo diverbio, ma dovreste poter contare su un’energia mentale abbastanza rigenerata da rendere facile affrontarli e superarli. Leggi l’di ...

