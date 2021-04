Orban bye bye Perché c’è vita nel Ppe e sulla Cina… Parla De Meo Fi

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 aprile 2021) Circa un mese fa il Ppe ha approvato la modifica del regolamento interno, con 148 voti a favore su 180 voti espressi. Tale modifica, sostanziata nell’articolo 7, prevede la possibilità di espellere un’intera delegazione nazionale dal Gruppo, qualora il partito in questione non rispetti lo stato di Diritto. Abbiamo chiesto un commento a Salvatore De Meo, eurodeputato del Ppe fra le fila di Forza Italia. De Meo, cosa ha comportato la fuoriuscita di Fidesz equesta modifica risultava così necessaria? Il Ppe è il più grande gruppo politico a livello europeo e riunisce sotto un unico tetto numerose famiglie politiche e partiti provenienti da tutti i 27 Stati membri dell’Ue. Una famiglia così grande è necessariamente variegata, è normale che ci siano posizioni diverse. La delegazione di Forza Italia si è sempre battuta per l’unità di chi si riconosce nei valori del ...