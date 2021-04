Olesya Rostova seguita da migliaia di italiani sui social è lei Denise Pipitone? (Di lunedì 5 aprile 2021) Olesya Rostova è Denise Pipitone? Le ultime notizie arrivano direttamente dalla Russia. La ragazza non può parlare, perchè si attendono le 17 di oggi quando in diretta scopriremo se la giovane che cerca i suoi genitori è davvero la nostra amatissima Denise, la bambina scomparsa dalla Sicilia il primo settembre 2004 . In questo momento Olesya comunica solo sui social con le tantissime persone che la seguono su Instagram, pensate che in poche ore ha superato i 20 mila follower. migliaia di persone italiane che aspettano con ansia di conoscere i primi risultati e di capire se davvero la ventenne che cerca i suoi genitori e che è stata rapita dagli zingari quando era molto piccola, possa essere Denise. Nel frattempo dall’Italia arrivano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 aprile 2021)? Le ultime notizie arrivano direttamente dalla Russia. La ragazza non può parlare, perchè si attendono le 17 di oggi quando in diretta scopriremo se la giovane che cerca i suoi genitori è davvero la nostra amatissima, la bambina scomparsa dalla Sicilia il primo settembre 2004 . In questo momentocomunica solo suicon le tantissime persone che la seguono su Instagram, pensate che in poche ore ha superato i 20 mila follower.di persone italiane che aspettano con ansia di conoscere i primi risultati e di capire se davvero la ventenne che cerca i suoi genitori e che è stata rapita dagli zingari quando era molto piccola, possa essere. Nel frattempo dall’Italia arrivano ...

